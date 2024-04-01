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«Роль поля боя»: российский дипломат объяснил, зачем НАТО нужна Украина

«Роль поля боя»: российский дипломат объяснил, зачем НАТО нужна Украина

Россия сегодня противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Комментарии
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Eduard
Западу нужна наша Украина,это базы, военно-морскиебазы для нападения на Россию.Но случилось как вы видите раньше и это хорошо,ждать когда Украину ещё укрепят глупо!
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16 час.

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