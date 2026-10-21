Накопитель рассчитан на использование в парках, торговых точках, на выездных мероприятиях Топливный дивизион «Росатома» разработал портативную систему хранения энергии «Вольтера», способную обеспечивать автономное электроснабжение до 48 часов.
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