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Самолет выкатился за взлетную полосу в международном аэропорту Норильска

Самолет выкатился за взлетную полосу в международном аэропорту Норильска

Авиационный инцидент произошел в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы, говорится в сообщении в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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