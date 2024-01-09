Самолет выкатился за взлетную полосу в международном аэропорту Норильска

Авиационный инцидент произошел в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы, говорится в сообщении в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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