Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "У губернаторов есть право устанавливать запрет на трудоустройство иностранцев в отдельных сферах." Странно, что губе...Якутия «указала м...
  • Evgeni Velesik
    А на хрена нам ООН, если есть Соединëнные Штаты Америки?Кирби: США хотят ...
  • Evgeni Velesik
    А что у "трудовых мигрантов" свободный поиск в 2 месяца? А что нам тогда Минэконом и Минтруд втирают, что безработица...Полиция аннулируе...

Советник Пушилина Гагин: атаку на «Крокус» организовали спецслужбы Украины

Советник Пушилина Гагин: атаку на «Крокус» организовали спецслужбы Украины

Террористическую атаку на концертный зал «Крокус сити холл» организовали спецслужбы Украины. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
А в этом и не было сомнения....они уподобились англичанам. Те настолько скотский народец,что даже нет слов....😡
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх