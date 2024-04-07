Советник Пушилина Гагин: атаку на «Крокус» организовали спецслужбы Украины

Террористическую атаку на концертный зал «Крокус сити холл» организовали спецслужбы Украины. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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