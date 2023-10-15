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Токаев о победе Алимханулы: «Жанибек продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса»

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с победой: «Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

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