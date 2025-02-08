Ганчев заявил, что ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковщины

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за год Вооруженные силы Украины расширили географию атак с применением дронов и артиллерии, нацеливаясь на мирных жителей в тыловых районах области.
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