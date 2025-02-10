Журналист Хинкл призвал Киев к капитуляции. Только так, по мнению американца, можно положить конец украинскому конфликтуАмериканский журналист Джексон Хинкл написал на своей странице в социальных сетях, что конфликт на Украине может завершиться только при одном условии.