Мистика от Павшего.Павший Дух.Басня.С утра судьба подкинула кусочек сыра и мышеловку для меня. считая, что бесплатный сыр здесь в ней и думает, что поведусь, раз жадность победит во мне.
Басня..
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Мистика от Павшего.Павший Дух.Басня.С утра судьба подкинула кусочек сыра и мышеловку для меня. считая, что бесплатный сыр здесь в ней и думает, что поведусь, раз жадность победит во мне.
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