Глава СК затребовал доклад по делу об избиении подростка в Нижнем Тагиле

Доклад по расследованию уголовного дела об избиении подростка в Нижнем Тагиле Свердловской области поручил представить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, 18 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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