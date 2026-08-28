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Газета.ру

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Пользователь смог добиться разбана аккаунта, только притворившись евреем

Пользователь смог добиться разбана аккаунта, только притворившись евреем

Пользователь X (Twitter) с ником Yuzinha, Desbanida Depois de 5 meses da Silva рассказал, что смог вернуть заблокированный аккаунт после пяти безуспешных апелляций, отправив очередное обращение на иврите.

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