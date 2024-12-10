В Молдове откроется представительство Европарламента

В Кишиневе откроется представительство Европарламента. Об этом заявил глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан по итогам 15-го заседания Парламентского комитета по ассоциации ЕС-РМ, которое состоялось в Брюсселе, передает moldpres.
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