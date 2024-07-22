В России признали законным приговор пресс-секретарю Meta

Апелляционный военный суд признал законным приговор в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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