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Татар-информ

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Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз

Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз

В зону специальной военной операции из Лаишевского района отправили 38-й гуманитарный груз. В него вошли автомобили «Нива» и ВАЗ-2101 с противодроновой защитой, генераторы, медикаменты, стройматериалы и продукты.

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