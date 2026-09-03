Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз

В зону специальной военной операции из Лаишевского района отправили 38-й гуманитарный груз. В него вошли автомобили «Нива» и ВАЗ-2101 с противодроновой защитой, генераторы, медикаменты, стройматериалы и продукты.
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