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Швентек о реакции на решение Барти завершить карьеру: «Я долго плакала. Я всегда равнялась на Эш и продолжаю это делать»

Ига Швентек прокомментировала, что может стать первой ракеткой мира после решения Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет и покинуть рейтинг.

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