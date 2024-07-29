Левый или правый: на каком боку опаснее спать

В попытках успеть переделать все дела за 24 часа современные люди часто жертвуют сном. Действительно, время, которое необходимо человеческому организму для восстановления сил, многим кажется непозволительной роскошью.
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