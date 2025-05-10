Республиканцы в Конгрессе США обеспокоены присутствием Китая на Кубе и его способностью шпионить за США с острова

Новый отчет, в котором анализируются разведданные из открытых источников, свидетельствует о том, что на объекте разведки Бежукаль вблизи Гаваны была установлена антенная решетка с круговым расположением (CDAA).
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