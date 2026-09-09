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МИД: Россия и Турция обсудили угрозы судоходству в Чёрном море из-за шагов Киева

МИД: Россия и Турция обсудили угрозы судоходству в Чёрном море из-за шагов Киева

Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Чёрного моря, которые создают угрозу безопасности судоходства.

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