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Такер Карлсон: лидеры стран Европы предали свои народы и стремятся к войне

Такер Карлсон: лидеры стран Европы предали свои народы и стремятся к войне

Лидеры стран Европы, в том числе Германии и Британии, предали свои народы — они не делают лучше жизнь собственных граждан и стремятся развязать войну, заявил журналист Такер Карлсон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

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