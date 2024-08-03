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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы призвали срочно сделать капремонт крыши аварийной пятиэтажки

Барнаульцы призвали срочно сделать капремонт крыши аварийной пятиэтажки

Дом на Островского, 38, был построен в 1971 году, и крышу с тех пор не обновляли В Барнауле жильцы дома № 38 по улице Островского просят срочного капитального ремонта крыши, которая находится в аварийном состоянии, пишет телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

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