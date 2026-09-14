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Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Сергей Маслов доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую и, обнаружив вражеский дрон-камикадзе, увёл автомобиль из-под удара.

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