Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Сергей Маслов доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую и, обнаружив вражеский дрон-камикадзе, увёл автомобиль из-под удара.
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