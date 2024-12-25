Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 1 января вырастет до 750 рублей

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс напомнил в беседе с РИА Новости, что с 1 января 2025 года увеличатся некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии