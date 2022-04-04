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Иж-2125 «Комби» — один из самых недооцененных автомобилей СССР

Иж-2125 «Комби» — один из самых недооцененных автомобилей СССР

Этот вопрос мог бы стать коварной ловушкой в телевикторине автомобильной тематики. Правда ли что ВАЗ-2108 — первый советский автомобиль с передним приводом и первый же хэтчбек страны? Если на оба вопроса вы ответили «да», то оба раза ошиблись.

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