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В Хабаровске полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации студентке из Донецка

Сотрудники отдела по вопросам миграции хабаровской полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации 21-летней студентке, приехавшей в краевой центр из Донецкой Народной Республики.

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