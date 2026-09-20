Italian PM preparing face-covering ban, cap on foreign students

Italian Prime Minister Giorgia Meloni said her government is banning face coverings and limiting the number of foreign students in schools .
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