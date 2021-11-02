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Около 25% забронированных туров по России отменили в связи с введением нерабочих дней

Около 25% забронированных туров по России отменили в связи с введением нерабочих дней

Российские туристы стали массово отменять забронированные по стране туры. Основной причиной стали ограничительные меры, принятые в регионах на период нерабочей недели, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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