✅ В Ялте открыли ещё один помывочный пункт для птиц, пострадавших от мазута По информации мэра Ялты Янины Павленко, второй пункт развернули на базе «РЭО-1» по улице Красных партизан, 26.
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✅ В Ялте открыли ещё один помывочный пункт для птиц, пострадавших от мазута По информации мэра Ялты Янины Павленко, второй пункт развернули на базе «РЭО-1» по улице Красных партизан, 26.