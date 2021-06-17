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Путин в Женеве разгневанно "предъявил" США за убийства

Путин в Женеве разгневанно "предъявил" США за убийства

Президент России Владимир Путин проговорил в Женеве с президентом США Джо Байденом более четырех часов.

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Житель Земли Макаренков
Ну, так это же другое…
Александр Hammer
Никакая страна не уничтожила столько народу, как США. Германия ей даже в подмётки не годится.
ЛЮСЬЕН
Евгений
Что за заголовок? Я смотрел пресс-конференцию Путина. Путин обстоятельно ответил на вопрос корреспондента ВВС. Лично я не услышал в его голосе гнева.
Elena Zginnik
правильно потому,что Путин прекрасно понимает то,что этим надутым хомякам(англосаксам) глубоко наплевать на все претензии к их действиям,а поэтому и распыляться с гневным видом абсолютно бесполезно, да и карманное ООН будет как всегда молчать в основном в тряпочку,ведь гневно выступать могут только против РФ и лично против ВВП как приебалты и прочие шестёрки по строго написанному из госдепа или Лондона

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