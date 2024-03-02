Лавров заявил, что ОДКБ не бросала Армению в беде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бросила Ереван "в беде" в конфликте с Баку не соответствует действительности.
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