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Лавров заявил, что ОДКБ не бросала Армению в беде

Лавров заявил, что ОДКБ не бросала Армению в беде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бросила Ереван "в беде" в конфликте с Баку не соответствует действительности.

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