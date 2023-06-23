Военное обозрение

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Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

Премьер-министр Израиля прокомментировал становящееся всё более назойливыми запросы украинских чиновников о передаче Киеву оружия израильского производства.

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