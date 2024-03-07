Шоумен Максим Галкин написал жене Михайлова сообщение после скандала с Пугачевой

Жена певца Стаса Михайлова показала в личном блоге переписку с Максимом Галкиным. Инна Михайлова заступилась за мужа после публичных оскорблений от артистки Аллы Пугачевой и посоветовала супругу исполнительницы следить за тем, что она выставляет в соцсетях.