Сакс: слова Трампа об угрозе НАТО для РФ стали важнейшим признанием

Заявление избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что он понимает взгляды Российской Федерации по поводу расширения Североатлантического альянса является «важнейшим» для политики США «за многие годы», заявил профессор Джеффри Сакс.
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