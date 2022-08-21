Нескучные технологии

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Stray — почему всем так понравился симулятор котика в мире киберпанка

Stray — почему всем так понравился симулятор котика в мире киберпанка

То, что игра, главным героем которой выступает кот, станет успешной, было и так понятно задолго до релиза, но вот масштабы этого успеха действительно впечатляют – 97% положительных отзывов (при почти 37 тысячах обзоров) и отобранное у God of War … .

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