Как в регионах обновляют свои автобусные парки

Регионы России получили новые автобусы в рамках специальных казначейских кредитовИван Лукин Автобусные парки разных регионов России по поручению президента Владимира Путина все активнее обеспечивают новыми автобусами за счет специальных казначейских кредитов (СКК).
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