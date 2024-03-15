Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как в регионах обновляют свои автобусные парки

Как в регионах обновляют свои автобусные парки

Регионы России получили новые автобусы в рамках специальных казначейских кредитовИван Лукин Автобусные парки разных регионов России по поручению президента Владимира Путина все активнее обеспечивают новыми автобусами за счет специальных казначейских кредитов (СКК).

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