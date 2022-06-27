Юрий Лоза усомнился в адекватности руководства ВСУ

Советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок Юрий Лоза подверг критике командование Вооруженных сил Украины по причине ударов украинских войск по платформам «Черноморнефтегаза», ввиду которых в Черном море случился разлив нефти.
Советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок Юрий Лоза подверг критике командование Вооруженных сил Украины по причине ударов украинских войск по платформам «Черноморнефтегаза», ввиду которых в Черном море случился разлив нефти.
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