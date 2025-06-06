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Мода и Шоу-бизнес

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Арнольд Шварценеггер выложил в сеть фотосет со своими домашними питомцами

Арнольд Шварценеггер выложил в сеть фотосет со своими домашними питомцами

Железный «терминатор» Арнольд Шварценеггер, которому в конце июля исполнится 78 лет, опубликовал в интернете серию снимков, на которых он позирует вместе со своими домашними животными, такими, как свинья Шнелли, лошадь Виски, ослик Лулу и сворой собак.

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