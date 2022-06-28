Россия готова пропустить в украинские порты иностранные суда для вывоза зерновых

Издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщило, что Россия готова разрешить пройти иностранным судам в украинские порты для вывоза зерна при условии досмотра, который будет проводиться совместно с Турцией дабы пресечь провоз вооружений на Украину.