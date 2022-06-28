Россия готова пропустить в украинские порты иностранные суда для вывоза зерновых

Издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщило, что Россия готова разрешить пройти иностранным судам в украинские порты для вывоза зерна при условии досмотра, который будет проводиться совместно с Турцией дабы пресечь провоз вооружений на Украину.
Популярные статьи
- Два серьезных государства Азии и Латинской Америки хотят стать членами «бесполезного» БРИКС
- Российский пример заразителен: отныне Белоруссия будет отдавать внешние долги в белорусских рублях
- Недолго музыка играла: Евросоюз «предательски» ищет вариант отмены литовского запрета на российский транзит в Калининград
Свежие комментарии