Оскар Пиастри: «Сложно понять принцип управления машиной, которая теряет половину мощности перед концом прямой»

Пилот « Макларена » указал на отличие нынешних силовых установок от прошлых. «Даже в случае с предыдущими гибридными двигателями существовал значительный элемент обучения, программирования и в некоторой степени ИИ.
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