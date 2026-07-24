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Оскар Пиастри: «Сложно понять принцип управления машиной, которая теряет половину мощности перед концом прямой»

Пилот « Макларена » указал на отличие нынешних силовых установок от прошлых. «Даже в случае с предыдущими гибридными двигателями существовал значительный элемент обучения, программирования и в некоторой степени ИИ.

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