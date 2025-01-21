В Рязанской области многие птицы из-за странной мягкой зимы остались здесь зимовать

В этом году в Рязанской области наблюдается необычная ситуация, связанная с зимовкой птиц. Из-за аномально мягкой зимы многие пернатые решили остаться на месте, вместо того чтобы отправляться на юг в поисках тепла.
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