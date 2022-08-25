Поболтаем

52 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх