Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.