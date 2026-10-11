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Гарри Кейн согласился продлить контракт с "Баварией" до 2030 года

Гарри Кейн согласился продлить контракт с "Баварией" до 2030 года

Итальянский инсайдер Николо Скира в воскресенье, 11 октября 2026 года, сообщил, что английский нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн в ближайшие дни подпишет новое долгосрочное соглашение с немецким клубом.

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