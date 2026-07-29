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Калачев: у Бречалова истек срок годности как у драйвера развития Удмуртии

Калачев: у Бречалова истек срок годности как у драйвера развития Удмуртии

Назначение уроженки Удмуртии Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы региона после отставки Александра Бречалова — хорошая новость для «Единой России» перед выборами и республики, заявил RTVI политолог Константин Калачев.

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