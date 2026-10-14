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Мнение: «Трамп пытается исправить внутреннюю ситуацию перед промежуточными выборами», – Рустем Сафронов

Мнение: «Трамп пытается исправить внутреннюю ситуацию перед промежуточными выборами», – Рустем Сафронов

Журналист-международник Рустем Сафронов в рамках программы «Мнение» заявил, что за ограничением разведданных для ВСУ и давлением Вашингтона на Киев стоит желание президента США Дональда Трампа решить внутренние вопросы перед выборами в конгресс.

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