Обвиняемых в похищении молодого жителя Ижевска отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу трёх жителей Сарапула и Камбарского района, которых обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
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