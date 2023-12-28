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Обвиняемых в похищении молодого жителя Ижевска отправили в СИЗО

Обвиняемых в похищении молодого жителя Ижевска отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу трёх жителей Сарапула и Камбарского района, которых обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

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