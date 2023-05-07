Слово и дело

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Соловьев привел «рецепт Путина» по борьбе с терроризмом после покушения на Прилепина

Соловьев привел «рецепт Путина» по борьбе с терроризмом после покушения на Прилепина

Теракты Украины в отношении России навели телеведущего Владимира Соловьева на один жесткий вопрос. Он был задан в личном Telegram-канале журналиста.

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