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Задержанные за подрыв капитана Черноморского флота рассказали о вербовке СБУ

Задержанные за подрыв капитана Черноморского флота рассказали о вербовке СБУ

Житель Ялты, задержанный в Крыму за подрыв автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) летом 2023 года.

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