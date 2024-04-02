Марочко: радикалы делают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей

Отряды радикальных украинских националистов продолжают прибывать в Харьковскую область. Как сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, вероятно, они пытаются создать буферную зону от пророссийских жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии