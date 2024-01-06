Надаль сомневается в своем участии в Australian Open

Испанский теннисист, бывший первой номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль не уверен, примет ли он участие в предстоящем Открытом чемпионате Австралии по теннису после своего поражения от Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене 5 января.
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