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Экспорт пшеницы из России ставит новые рекорды

Экспорт пшеницы из России ставит новые рекорды

После медленного начала сезона экспорта в новом году, поставки зерна из России переживают настоящий бум, ставя новые рекорды, поскольку зарубежные покупатели буквально набрасываются на качественное и недорогое предложение отечественного зерна.

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