Зловещее интеллектуальное превосходство. Как нам выжить в страшном шторме 21-го века. Андрей Фурсов Финал глобального кризиса капитализма (особенно в условиях обещаемого геологами на вторую половину XXI в.
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