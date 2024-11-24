Петтер Нортуг выступит на Кубке Скандинавии в декабре

Он снялся с турнира в Бейтостолене из-за проблем со спиной. «На Кубке Скандинавии пробегу три гонки. А пока мне нужно привести себя в форму, там будут хорошие соревнования», – сказал Нортуг.
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